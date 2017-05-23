越南女子跳海輕生 警衝海中拉上岸

幸好生命線協會通報，警方及時將林姓婦人救上岸。(翻攝畫面)

岡山警分局彌陀分駐所日前接獲生命線協會通報，稱接到一名外籍女子的電話，表示要到南寮海域跳海輕生，說完後立即掛斷電話，再回撥就無人回應，希望請求警方協助。警方出動警力到沿海搜索，果然發現有名婦人站在海中央，還不停往大海走，且已水深及腰，員警奮不顧身衝向海中，將婦人拉上岸，有驚無險。

警方調查，林姓婦人越南籍(57年次)，住梓官區，之前也曾多次在赤崁海域跳海，被員警救上岸的記錄；原來林女因工作問題常情緒不佳，飲酒後就衝動想跳海輕生，還說因為不想被救，這次才會換地點跳海，員警仍奮勇衝入海中救人，全身制服被海水浸濕，幸及時將人救上岸。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

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(中時)