怕收到馬英九的體重計 吳敦義擁新歡米漢堡

日前在國民黨主席競選期間，吳敦義上高鐵就是摩斯漢堡配報紙。(圖/取自台灣的義氣-吳敦義粉絲團)

國民黨新任黨主席改選，前副總統吳敦義首輪就獲得過半數黨員投票當選，他的生活再次引起話題。據報導，吳敦義原本最愛吃麥當勞的薯條與可樂；不過，親吳幕僚表示，2012年入府任副總統後，摩斯和牛珍珠堡就成為吳敦義的新歡。

吳敦義曾在活動表示，他體重最高曾達到88公斤，2009年6月1日起痛下決心減肥，甚至在2012年總統大選競選期間，成功減肥7、8公斤。據《鏡周刊》報導，吳敦義在進入總統府後，常看到前總統馬英九送身旁的胖子體重計，苦勸對方一定要減肥，前行政院祕書長林益世短短半年內就收到3台，最後吳敦義本人也收到了體重計。

因此，吳敦義再次下定決心嚴格管控飲食，遵守少油、少澱粉的鐵律，晚餐能少吃就少吃，1年內瘦了2公斤，之後就再沒收過體重計。吳敦義也因此捨棄最愛的麥當勞，改吃少油少鹽的摩斯米漢堡，總體飲食習慣也大為改變。

當時吳敦義除了跟馬英九一起吃中興便當外，就是和牛珍珠堡、桃源街牛肉湯麵、濟南路水餃這幾樣輪著，4年來飲食習慣不變，讓幕僚很省心。

(中時電子報)