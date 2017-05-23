怕收到馬英九的體重計 吳敦義擁新歡米漢堡
國民黨新任黨主席改選，前副總統吳敦義首輪就獲得過半數黨員投票當選，他的生活再次引起話題。據報導，吳敦義原本最愛吃麥當勞的薯條與可樂；不過，親吳幕僚表示，2012年入府任副總統後，摩斯和牛珍珠堡就成為吳敦義的新歡。
吳敦義曾在活動表示，他體重最高曾達到88公斤，2009年6月1日起痛下決心減肥，甚至在2012年總統大選競選期間，成功減肥7、8公斤。據《鏡周刊》報導，吳敦義在進入總統府後，常看到前總統馬英九送身旁的胖子體重計，苦勸對方一定要減肥，前行政院祕書長林益世短短半年內就收到3台，最後吳敦義本人也收到了體重計。
因此，吳敦義再次下定決心嚴格管控飲食，遵守少油、少澱粉的鐵律，晚餐能少吃就少吃，1年內瘦了2公斤，之後就再沒收過體重計。吳敦義也因此捨棄最愛的麥當勞，改吃少油少鹽的摩斯米漢堡，總體飲食習慣也大為改變。
當時吳敦義除了跟馬英九一起吃中興便當外，就是和牛珍珠堡、桃源街牛肉湯麵、濟南路水餃這幾樣輪著，4年來飲食習慣不變，讓幕僚很省心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。