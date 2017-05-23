作息正常也長腦瘤 雲縣媽祖醫院救回一命
從事食品加工的范小姐不抽菸、喝酒，卻因工作壓力經常頭痛，日前頭痛到「感覺快爆炸了」被送往北港媽祖醫院，診斷是罹患「顱內動脈瘤」，治療後重獲新生，今(23)日到院感謝醫師，同時呼籲大家若有頭痛症狀，一定要盡早檢查。
雲林縣北港媽祖醫院半年來接獲2起顱內動脈瘤病例，其中38歲范小姐不抽菸、喝酒，生活作息正常，但工作壓力大經常頭痛，病發當天頭痛欲裂，經媽祖醫院診斷為顱內右側後交通支動脈瘤破裂合併急性水腦，動脈瘤大小為0.6公分。
院方與家屬討論後，為避免再出血，緊急施行開顱動脈瘤夾閉及腦室引流管置放手術，術後頭痛減輕大半，四肢活動自如，預計休養一段時間就能回到工作崗位。今天范小姐特地到院感謝醫師讓她重獲新生。
北媽神經外科醫師巫智穎表示，根據統計，每年約10萬人就有10人因顱內動脈瘤破裂而造成顱內出血。顱內動脈瘤一旦破裂，典型的症狀是雷擊般頭痛、頸部僵硬，更嚴重的會出現肢體偏癱、癲癇，甚至瞳孔放大、重度昏迷。約有10%患者現場死亡，約25%於24小時內死亡。
巫智穎指出，一般而言，顱內動脈瘤破裂後的治療方式分為手術開顱夾閉與栓塞，應該選擇哪一種治療方式，需視動脈瘤位置、大小、形狀、病人年紀、昏迷指數來決定。顱內動脈瘤破裂後若不積極治療，一旦再出血，恢復的機率相當低，甚至會直接死亡。
(中時)
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