童仲彥控醫療失當 遭中醫師打臉不懂專業
台北市議員童仲彥又惹爭議！他今(23)日上午召開記者會指出，知名中醫診所埋線治療失當，導致兩女感染蜂窩性組織炎。不料記者會後，遭指控的診所隨即反擊，指蜂窩性組織炎成因與埋線毫無關聯，中華民國中醫師公會全國聯合會也發布聲明，直指童不了解中醫專業，僅憑片面之詞，就對已進入司法程序的醫療糾紛案下定論，誤導廣大民眾，呼籲他不要干預司法獨立。
童仲彥上午開記者會指出，有兩名30多歲的女子去年到吉林路一間中醫診所，找知名張姓醫師埋線，事後卻發現感染蜂窩性組織炎，其中一女經歷4次清創、2次手術，連工作也丟了。質疑診所醫療處置失當，事後處理態度不佳，。
不過，診所委任律師阮皇運、柯宗賢下午發布聲明反擊，指童仲彥未向診所當事人求證，輕信片面說詞，就以聳動標題，召開記者會散播不實言論，診所將會追究相關人士應負的民、刑事責任。
此外，該案已進入司法程序，基於偵查不公開及醫病倫理，診所不便對外發表意見，但醫師問心無愧，會盡力配合司法調查，相信司法能查明是非。
聲明稿強調，醫學上導致蜂窩性組織炎的成因，是因個人衛生管理不當或生活習慣不佳，導致免疫力低而引起，跟埋線治療毫無關連，診所治療皆符合醫療常規，器具也安全無虞，盼大眾誤信不實傳言。
中華民國中醫師公會全國聯合會也發布聲明表示，童仲彥的言論對中醫醫療有誤解、歧視及偏見，會後有不少民眾致電，表達對童的不滿和抗議。
聲明指出，童仲彥在未取得任何公正科學鑑定報告下，就以聳動駭人的言論，指稱中醫醫療失當，該案已進入司法程序，盼他在法院釐清真相前，避免採取體制外的手段或方式，干預司法獨立認定事實的權力。
(中時)
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