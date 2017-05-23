出遊回來機車卻不見 原來是老翁牽錯車

順利找回機車的兩個老翁忍不住會心一笑。（圖/嘉義警方提供）

嘉義市警察局第2分局南門派出所警員蘇良羽及李姿瑩日前接獲民眾報案，黃姓老翁自稱當天參與嘉義市共和攤販協會舉辦的旅遊，一早騎乘機車出門吃完早餐後，把機車停在南門派出所旁空地就搭遊覽車出門了，但結束旅遊要返家，才發現機車不見了。

警方立即調閱監視器，發現當天參加旅遊的民眾都把機車停放在同一處空地，一時間找不到黃姓老翁的機車，但警方判斷，老翁的機車可能因老舊，鑰匙孔太鬆，加上當天停放的機車太多，很有可能是其他民眾牽錯車，於是警方鎖定一輛落單機車，循線找到另1名一起出遊的劉姓老翁，果然在他家發現黃姓老翁的機車，劉姓老翁才發現自己牽錯車，順利找回機車的兩個老翁忍不住會心一笑，結束一場烏龍尋車記。

(中時)