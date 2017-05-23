財神爺平安粽 阿嬤包了十年只送不賣
北港鎮武德宮財神廟23日製作7000顆肉粽分贈弱勢家庭，經財神爺加持只送不賣，今年並表揚3名包粽阿嬤，3人連續10年擔任志工包粽子，10年來每人共約包了4000顆粽子，是財神爺認證的愛心包粽達人。
端午佳節將屆，武德宮與飛耀青年發展協會的包粽子活動邁入第10個年頭，今天30餘名阿嬤志工在廟裡製作7000多顆「武財神平安粽」，分送給夜光天使班學童、獨居老人等弱勢家庭，讓老人家吃平安，小朋友吃了乖巧聰明。
今年主辦單位為了表揚連續包粽10年的3名志工阿嬤許林富美、王蔡養、許徐桃，特別頒發「十連霸最佳貢獻」獎牌。另頒發「最佳總鋪師」獎牌給負責準備包粽食材的總鋪師吳舜宣，感謝他用辦桌的高級食材來製作粽子。
3名阿嬤表示，她們都80幾歲了，10年前開始幫忙包粽子，每年端午節前相約到武德宮，從清晨包粽到下午，約可包400顆粽子，10年下來，每人共包了4000顆粽子，用粽子做愛心，很有意義。
其他在場包粽的30餘名阿嬤，平均年齡超過60歲，她們說，每年端午節包粽子，讓大家覺得自己還能為社會做一些事情，很有成就感，希望年年都能來包粽子，活到老服務到老。
雲林縣議員蔡岳儒、武德宮總幹事陳再良、飛耀青年發展協會理事長莊志勤指出，財神爺平安粽只送不賣，經神明加持，受贈者除了自己吃，也會與親友分享吃平安，是最有「神氣與人氣」的粽子。
(中時)
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