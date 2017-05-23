一炮三響 查贓車逮通緝犯、搜出毒品

虎尾警分局虎尾派出所日前發現1部失竊自小客車，隨即進行埋伏勤務「放長線釣大魚」，果然發現2名男子行蹤鬼祟準備開車，員警逮捕2人並搜出毒品，其中1人還是通緝犯，全案23日依毒品、竊盜、通緝罪嫌送辦。

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(中時)