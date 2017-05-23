台南文資處發行《文資瑰寶》將成高雄美國學校教材

為了將台南市數量豐碩、內涵精彩的文化資產推向國際，「大臺南文化資產系列叢書」自第2輯起，特別針對每輯叢書內容精選摘要，翻譯出版《文資瑰寶》中英文摘要對照本，市府也首度與高雄美國學校合作，提供書籍內容做為台灣歷史課程補充教材。

台南是台灣文化首都，擁有數量豐碩的文化資產，為推廣行銷本市重要文化資產，台南市文化資產管理處自2014年起陸續規畫出版「大臺南文化資產系列叢書」，迄已出版至第4輯。除在地推廣外，系列叢書自第2輯起並擷取每冊摘要，翻譯出版當輯《文資瑰寶》中英文摘要專書，提供國外民眾認識各文化資產內涵，並可作為英語學習教材，讓更多國內外友人感受台南文化魅力。

高雄美國學校布朗傑主任表示，美國學校學生從小學4年級就開始學習本地歷史，到了國高中階段有書面及口頭報告，11年級（高二）則需要作專題報告，研究與介紹當代台灣歷史，尤其是台灣與中國、日本關係的議題，由於現有英譯資料不足，《文資瑰寶》的出版，恰可補足提供師生相關資源，因此打算將《文資瑰寶》使用在高中歷史課程中。

市府第二官方語言辦公室外籍顧問Chris分享他個人對《文資瑰寶》與文資叢書出版的感動，他認為，文資叢書出版中英文摘要本難能可貴，將盡自己力量協助推廣給外籍友人。文資處也規畫與第二官方語言辦公室合作，與國外大學及圖書館接洽典藏，讓更多國外友人看見台南文資之美，感受台南豐富歷史文化魅力。

(中時)