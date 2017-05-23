高孝儀轟2分炮 富邦暫1分領先兄弟
富邦悍將上周輸得慘，更糟的是23日對戰中信兄弟賽前，主炮高國輝還舊傷復發，不過少一員大將的富邦不服輸，靠高孝儀首局的2分炮取得領先，但兄弟反擊來得很快，2下就由曾陶鎔從富邦先發羅力手中轟陽春炮追回1分，3局結束，富邦暫2比1領先。
富邦在高國輝再度缺陣、林益全手傷也未癒的情況下，把菜鳥申皓瑋拉上3棒，高國麟則扛起第4棒。大將皆不在家，富邦卻在首局就打出氣勢，林哲瑄保送上壘後，高孝儀就用一發中外野2分炮，給兄弟先發鄭錡鴻一記重拳。
而羅力一開賽威風八面，讓兄弟打者5上5下，但碰到曾陶鎔卻討不到便宜，讓他轟出陽春炮，助兄弟追回1分。不過兩名投手在挨轟後，都彷彿被打醒般，沒再讓對手越雷池一步。
(中時電子報)
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