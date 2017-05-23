輔英化材系與三芳、中纖上市公司攜手合作 培育高屏地區石化業專才

輔英化材系與三芳、中纖上市公司簽訂建教合作聯盟。（輔英提供）

國內石化業產值逐年增加，政府有意推動高雄循環經濟專區，但石化人才嚴重斷層，令石化界引以為憂，輔英科大與三芳、中纖上市公司建教合作，未來將培育堅實石化專才，創造雙贏。

中纖總廠長林本儀、三芳副總陳偉鉅於輔英科大與校長顧志遠簽訂建教合作聯盟，經濟部石化產業高值化高雄推動辦公室專員林怡君、台灣區石油化學工業同業公會秘書黃進為、輔英環境與生命學院院長賴進興、化學材料系主任王昭凱等人觀禮，儀式簡單而隆重。

顧志遠表示，這是重要的一步，高屏是石化重鎮，年產值2.2兆元，但過去10年竟關閉8個化工類群，輔英成為高屏地私立科大唯一碩果僅存的化材系，輔英願以靈活而實用的學制，與各石化大廠合作，挹注石化人才，導正長期供需失衡窘境。

顧志遠指出，去年在台灣區石油化學工業同業公會牽線下，該校化材系學生至三芳、中纖公司實習，獲致良好口碑，今年正式簽訂建教合作聯盟，強化雙方產學合作，共創榮景。

林本儀、陳偉鉅齊聲稱許輔英學生素質優，表現稱職，希望拓大交流合作，歡迎學子畢業後留廠服務，若是繼續升學也希望學成後歸來，共同為石化產業奉獻。

王昭凱說，化料系以實用主義為先，教學以學生特性及產業需求妥適調整，學生素質絕對有保證，4年修業保證取得IEET國際認證大學文憑；2張國家化學和食品技術士證照；大三暑假起至股票上市公司實習至畢業；年薪保證50萬以上，條件優渥，化材系絕對是高中職畢業生擇良木而棲的最佳選擇。

(中時)