用偷的最省！藤井樹PO文抵制：再走進全聯 叫我白癡

藤井樹發文抵制全聯。(取自吳念真、藤井樹臉書)

《六弄咖啡館》導演吳子雲（藤井樹）。(本報系資料照，羅永銘攝)

導演吳念真今早在臉書PO文，指控全聯未經同意就使用他的肖像作為DM封面，後來又被起底這並非全聯首次盜圖，連NBA球星歐尼爾（O'Neal）也是受害者，對此知名作家兼導演藤井樹（吳子雲）剛剛就在臉書發文，放話抵制全聯，「今後我若再走進任何一間全聯一步，歡迎任何人叫我白癡。」

被控盜用吳念真照片，全聯發言人早前回應，因DM中有吳念真代言舒跑商品，因此把代言人放在DM封面，但由於因完稿後的疏忽，導致商品忘記一起放在DM封面上。

不過藤井樹對於全聯回應並不買帳，剛剛在臉書PO文說，「歐尼爾的照片用偷的。吳念真的照片用偷的。今早開了半天的滅火會議後出來的解釋是「我們只是一時疏忽」。用偷的最省，是吧？」稱若今後他再走進任一間全聯一步，歡迎大家叫他白痴。

全聯近來風波不斷，早前才因為總裁徐重仁失言「年輕人很會花錢」、「年輕人不要計較薪水比別人低，雖僅22Ｋ，但你做了50的工作，這是物超所值，老闆會看重你」道歉，這次又捲入盜圖風波，令吳念真不客氣直言：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是....別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」

(中時電子報)