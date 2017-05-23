今年雙十國慶煙火，將在台東施放

今年雙十國慶煙火，將移師台東施放。（圖/莊哲權）

為協助去年風災後的台東整體觀光發展，以及觀光的商機，今年雙十國慶煙火將在10月10日晚上7:00-7:30，在台東縣施放。初步暫定施放地點為台東縣卑南溪出海口南岸。

國慶籌備委員會今(23)天召開第1次會議，會中並無異議通過今年雙十國慶煙火，將於台東縣登場，屆時將吸引大批國內外貴賓及遊客前來台東，消息傳來地方相當興奮，縣府及各界也將積極籌辦規畫。

中華民國各界慶祝106年國慶籌備委員會於106年5月23日下午4:30在立法院群賢樓9樓由院長蘇嘉全主持召開，台東縣陳金虎副縣長並指定擔任國慶籌備委員會副祕書長。

會中除討論籌備單位與組織等事宜外，無異議通過10/10晚上7:00-7:30在台東縣施放國慶煙火。初步暫定施放地點為台東縣卑南溪出海口南岸。

籌委會表示，過去國慶煙火均於大縣市辦理，有鑑於台東縣在去年因為風災受損最為嚴重，政府有義務協助台東推動整體的觀光旅遊，利用國慶連續假期為台東帶來商機，屆時交通部觀光旅遊局會協助推出配套的旅遊措施，也希望台東能規畫相關的旅遊方案。

(中時)