《了解與互信 兩岸一定旺》 黨魁交接3個月!KMT 團結成吳第一個難關？
這次黨主席選舉，國民黨正式進入吳敦義時代，過半的得票率，說明黨員有高度期待。期待他2018年至少能守住新北市，光復台北市。他心中的屬意人選，今晚我們將獨家揭露！
但氣勢如虹的吳敦義，按照黨內遊戲規則，必須等到八月二十才能走馬上任，長達三個月的空窗期會不會讓支持者熱情冷卻呢？
另外，北韓政府最近公布一段影片，說是美國策劃暗殺金正恩的證據；除了北韓震撼的官方消息，日本媒體最近也揭露大陸國家安全局，分別在山東和海南，拘留6名日本間諜；雖然日本否認，但從歷史上來看，日本間諜一百年前就橫行中國了，甚至在甲午戰爭替日本立下大功，有日本間諜潛伏了34年才被抓到！敬請鎖定中視【了解與互信 兩岸一定旺】
本日來賓
林郁方 前國民黨立委
李永萍 前北市副市長
張友驊 資深媒體人
黃敬平 資深媒體人
北京
魏東旭 軍事評論員
(中時電子報)
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