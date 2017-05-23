枋寮高中破紀錄舉重選手與教練 盼新練習場
屏東枋寮高中國中部的舉重隊劉永富，4月底在全中運男子56公斤級，三破大會紀錄，背後是教練兼體育組長的謝孝凱，無微不至照顧隊上小選手們的睡眠、飲食營養，而在克難且空氣不流通升旗台下訓練的他們有個夢，就是希望有個簡單的鐵皮屋讓他們練習。
每到下午3時許，枋寮高中體育館樓梯看台底下，就會聚集10個手臂粗壯的孩子，他們是枋寮高中與國中部的舉重隊。6年前有舉重專長的正式老師謝孝凱，想嘗試在屏南捲起舉重風暴，以社團性質成立舉重隊，並利用校內閒置空間，也就是看台下做練習。
今年4月底全中運，參與男子組56公斤級的國3劉永富，一句話「教練我想破紀錄」，一連以90公斤抓舉、111公斤挺舉和總和3項破紀錄，寫下輝煌的隊史。
「他不能喝咖啡。」採訪時校方人員遞上咖啡，謝孝凱匆忙起坐，把劉永富面前的咖啡拿走，並給他保久乳，就怕孩子午覺睡不著，下午的訓練閃神受傷，隨時留意孩子的飲食與健康。
劉永富曾告訴謝孝凱「我的目標是把台灣的對手都幹掉」，他不忍讓孩子夢碎，但不到10坪的空間，卻擠進10個國高中生同時練習，也無法招收新隊員，且空氣流通差，西曬時小房間像烤箱，除練習的疲勞，孩子還要承受惡劣的環境，因此希望外界幫忙，蓋簡單的鐵皮屋讓孩子安心練習。
校長陳志偉表示，校方看見孩子和教練的努力，持續為學生積極爭取經費，也不忍這些優秀孩子在這樣的環境練習，雖校內空地仍足夠，就是礙於經費不足，實在無奈。
(中時)
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