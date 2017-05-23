梅雨季雙溪露營 聽蛙鳴入睡只要500元
想在森林裡露營，讓清晨的蛙鳴喚醒一天的開始嗎？屏東林管處邀請民眾6月到雙流森林遊樂區搭帳棚，將帶領大家和在夜間出沒與交配的蛙類、蛇類湊熱鬧，和互相認識一番，白天則用漂流木DIY做青蛙鉛筆，讓整個假期超「天然」。
6月梅雨季雖然常常下雨打亂出遊的興致，但是大自然裡的兩棲類及爬蟲類可就高興了，因為正適合交配的季節，林管處趁勢推出「黑蛇蛇蛙蛙蛙之與蛙共眠」活動。
首先帶大家認識如何觀察夜間生態及環境倫理、運用漂流木製作可愛的青蛙鉛筆，最後在森林裡紮營及夜間探索，一同在雙流的蛙叫聲中度過甜蜜的夜晚，隔天被蛙鳴吵醒後，再在雙流的森林浴遊程，悠遊雙流步道享受大自然的芬多精。
屏東林管處表示，雙流自然教育中心去年開始嘗試舉辦露營活動，結合夜間的生態觀察人數大爆滿，今年為了讓更多人在夜晚的雙流森林「趴趴造」，特地擴大舉辦兩梯次活動，讓喜歡大自然的大小朋友報名參加。
雙流自然教育中心將在6月10至11日以6月24至25日，舉辦2梯次季節限定主題活動「黑蛇蛇蛙蛙蛙之與蛙共眠」，活動每人報名費500元，就能2天進出森林遊樂區、專人解說和DIY，每梯次30位名額。
(中時)
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