慢遊金門 Kbike優惠再延長
金門縣公共自行車Kbike自4月中旬啟動試營運，大、小金26處租借站至今騎用逾1萬2000車次，發揮公共載具交通服務及觀光旅遊功能，縣府觀光處決定將優惠活動延長至「縣民卡」推出為止。
縣府表示，在延長優惠期間，只要持悠遊卡等電子票證辦理自行車租賃，計價收費無分會員、非會員的身分，皆採4小時內免費，其後每半小時計費10元，每日收費上限為150元。
縣府並指出，民眾在這段期間反映的問題包括軟、硬體，車款設計，以及操作便利性在內，觀光處除已請委託廠商就可馬上解決的部分積極改善外，也會納入未來持續推動的檢討重點。
縣府提醒大家愛惜公物，並注意租借時間，不使用時可先歸還，讓更多的民眾或遊客體驗縣府建置公共自行車的服務與美意外，也可避免後續發生收費爭議。
民眾若有疑問或建議，可於上班時間（星期一至星期五08:30~17:30；星期六、日08:30~20:00）撥打Kbike客服專線082-311433洽詢洽詢處理。
(中時)
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