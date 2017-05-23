雄獅旅遊遭駭 請消費者提防詐騙
雄獅旅遊表示，日前公司電腦IP位置遭到來自境外的不法人士入侵員工電腦作業系統，竊取消費者購買FIT（機票、訂房或自由行）商品訂單資料，可能涵蓋旅客姓名、聯絡電話及購買商品內容，但參團旅客資料及所有信用卡交易訊息均未外洩。目前接獲通報，有不法人士於竊取消費者聯絡個資後，有假冒謊稱為本公司員工，並以訂單錯誤、重複扣款等虛偽不實理由向消費者進行詐騙。
雄獅旅遊除立即向警察機關報案並請求協助偵辦，已請外部專業資安防護顧問公司進場協助提升資訊防護並提升加密等級，所有駭客造成的資安系統破壞均已修復，並持續加強資訊安全管理。
為求謹慎，雄獅特別呼籲近四個月內購買上述產品的民眾防範遭受詐騙。亦將透過簡訊、電話通知、網站聲明及所有實體通路門市，向消費者說明並提醒：「本公司不會以電話要求提供信用卡資料或要求至ATM轉帳或至任一金融機構要求匯款至不明帳戶等動作，亦不會以訂單錯誤或重複交易為理由要求消費者提供帳戶資料。」
消費者若有疑惑或問題，可撥打客服專線：02- 87939696或反詐騙專線 165。
雄獅表示，目前公司營運及出團狀況均正常，不受影響，請消費大眾安心。除全力配合檢警機關偵辦本案，並呼籲政府相關部門重視境外駭客對我國企業與線上交易之危害，維護我國商業交易機制之安全。
(中時)
關鍵字：雄獅旅遊
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