涉改過期藥品 王家凱遭聲押

王家凱遭新北地檢署聲請羈押。（陳俊雄攝）

林口宇碩興業公司負責人王家凱，涉向上游購買即期精神科處方用藥「金平膜衣錠」，重新包裝並延長期限，賣到各大藥局與診所，已有9萬顆流入市面，雖然王男自稱「自首」，檢方複訊後晚間7時半左右向法院聲請羈押禁見。

對於王家凱是否是「自首」，新北地檢署表示，衛生局並非是司法警察機關，且金平錠將即期藥品改標已遭其他人士檢舉，王姓負責人出面向衛生局說明不算自首，新北檢已指派民生二專組檢察官蔡學誼偵辦本案。

(中時)