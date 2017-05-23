川普對陸態度變好？ 日媒：「交易外交」遲早陷僵局
美國總統川普（Donald Trump）過去於選戰期間，多次在匯率、南海軍事等議題上砲轟中國政府，引發熱議；然而，就在今年4月習川會後，川普的態度顯然有180度轉變，除大讚習近平是個非常好的人外，還稱能理解大陸對處理北韓問題上的難處。有日媒就分析，這場中美「交易外交」背後藏有危機，認為遲早會陷入僵局。
《日本經濟新聞》今（23）日刊出一篇評論，內容提到，習川會後中美雙方在北韓議題上達成初步共識，中國為阻止北韓實施第6次核試，會加強對其施壓，甚至提出具體的制裁措施；而這也解釋為何川普對中國的態度開始轉變，令他表現出一種不惜任何代價，都願在其他問題上與中國做交易的姿態。
但評論中進一步分析，稱這樣的談判背後存在著巨大風險。首先，短期來看，中國會認為只要在對北韓政策上合作，其他未決事項方面美國就會自己讓步，其中包括像是南海問題，有中國外交相關人士就憂心地表示，美方於此議題上，已不再發表言論。
再者，中期來看，評論指出，這場交易外交早晚會出現「收支」失衡，假若中國未如美方期待把北韓逼入絕境，這會使川普的不滿爆發，屆時南海也會發生新危機。隨著2018年美國秋季中期選舉時間逼近，該篇評論認為，川普在中國的貿易問題上將難以「心慈手軟」，未來很可能會陷入僵局。
(中時電子報)
文章來源：日本經濟新聞網
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