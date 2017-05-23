男子摔車腦死 家屬捨淚捐器官
基隆市37歲王姓男子21日晚間騎車回家，疑似因天雨路滑不慎自摔，頭部當場受到重創送，昨天遭醫院判定腦死，王男母親決定忍痛拔管發揮大愛，同意捐出兒子的肝、腎及眼角膜等器官，讓兒子遺愛人間。
警方表示，王男21號晚騎機車行經麥金路彎道時，疑似天雨路滑擦撞路邊分隔島自摔，經調閱監視器發現，他當時車速不快，應該是煞車打滑後失控撞上分隔島。
消防獲報到場時，發現王已經沒有意識，立刻將他送往長庚醫院急救，院方緊急輸血，但發現王男顱內有大片面積出血，院方昨天兩度判定王男腦死，告知家屬情況後，王的媽媽悲慟不已，但仍發揮大愛在兒子女友及社工陪伴下，忍痛簽下器官捐贈同意書。醫院經報請檢察官核准後，摘除王男的肝臟、腎臟及眼角膜等器官，使他遺愛人間。
(中時)
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