網球》趕進度! 白俄羅斯前球后溫網產後復出
今年溫網女子賽場又添看頭，才在1月產下龍子的前世界球后白俄羅斯好手阿薩瑞珂(Victoria Azarenka)，顯然已經等不及重返賽場，23日宣告產後復出進度超前，有望草地賽季甚至溫網提前復出。
前世界第1、27歲的阿薩瑞珂去年12月產下兒子里昂(Leo)，產後就積極練習，instagram上不時分享她健身、體能訓練影片、照片，不難看出重返球場企圖，她4月曾表示將在8月復出，不過進度顯然超乎預期，她23日在個人推特(Twitter)帶來提前復出的好消息。
「我的訓練進度非常順利，且進度超前，也準備好重返球場拚戰。」，阿薩瑞珂表示，她將在溫網前確定復出行程，「我也計畫將在溫網前再參加一場草地賽，迫不及待與你們相見。」
2012、2013年澳網女單冠軍阿薩瑞珂，過去溫網最佳成績兩度闖進4強，她上一次溫網出賽是2015年，最終八強不敵美國前球后小威廉絲(Serena Williams)。除了阿薩瑞珂，俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)日前也宣布確定報名溫網女單會外賽，讓今年溫網格外引人期待。
(中時電子報)
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