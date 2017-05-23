灌醉菜鳥女同事企圖性侵 2清潔隊員判賠80萬

前桃園清潔隊葉姓組長和曾姓男子，覬覦剛到職的女同事，3年前假借迎新為由，在小吃店狂灌她啤酒長達7小時，晚間將泥醉的女子帶往摩鐵輪流性侵，2男事後被解職，桃園地院刑事庭依乘機性交未遂罪判葉男2年10月、曾男3年半，民事庭則判2人共同賠80萬元。

33歲葉姓組長和49歲曾姓男子覬覦剛到職37歲女同事貌美，2014年8月18日藉口迎新，中午邀約她到小吃店聚餐，還以「妳尊敬的前輩也有到場」誘騙，女子下午2點多前往，隨即被2男灌啤酒，一行人從下午狂歡到晚上9點，女子早已不勝酒力醉倒。

2男隨即藉口送「菜鳥」返家，卻是載到摩鐵內，趁她癱軟在床時對她上下其手，葉男一度要性侵，卻因酒精作用無法勃起，曾男隨即換手，但也因女子不斷閃躲、反抗而未得逞，女子事後搭計程車返家，甦醒後一度怕丟了鐵飯碗不敢舉發，在社工員鼓勵下驗傷報警提告，但至今仍走不出陰影，工作也丟了。

桃園地院刑事庭依乘機性交未遂罪判葉男2年10月、曾男3年半，高院年初駁回上訴確定，女子並向2男求償500萬元，桃院民事庭審酌2男案發後被解職，一直沒有穩定工作，評估雙方條件後判賠80萬元。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時)