男子亂吃胃藥，胸部竟升級2罩杯

南投醫院肝膽腸胃科主任蔡金記表示，胃藥不能亂吃，以免發生副作用。（南投醫院提供）

南投一名中年男子，連續服用胃藥2個月，發現胸部竟然越來越大，整整升級2個罩杯！趕緊至衛福部南投醫院就診，醫師發現他連續服用的是含Cimetidine成分的胃藥，造成男性女乳症gynecomastia的症狀。

南投醫院藥劑科主任林鴻昌提醒民眾，切勿自行購買藥物服用，他並指出Cimetidine是一種「H2接受器拮抗劑」，具有抑制胃酸分泌作用、減少胃部刺激，對潰瘍的止痛及癒合有效果，但是Cimetidine會產生抗雄性素作用，長期使用可能導致男性性功能障礙、男性女乳症、頭痛頭暈、關節炎等副作用。

肝膽腸胃科主任蔡金記表示，Cimetidine 阻斷乳房的雄性素接受體，使乳房組織的雌激素，與雄性素的相對比例增加，導致男性女乳症。Cimetidine用於治療十二指腸潰瘍期間，有20％的病人，會於治療4個月後發生男性女乳症，但在停藥及治療後可慢慢回復正常。

醫院也曾有門診案例，民眾長期自行至藥局購買胃藥無用，結果幾個月之後才發現是胃癌，但已錯過治療的黃金時間！

南投醫院院長洪弘昌，提醒民眾別把胃藥當「仙丹」，腸胃不適或者是服藥後有不舒服的狀況，應安排複診讓專業的醫師診斷，千萬不可輕忽。

(中時)