拿掉假牙也要玩 弘道「爺奶動起來」嗨翻天
拿掉假牙也要玩！弘道老人福利基金會為助行動不便的長者有社會參與感，今天特別舉辦「爺奶動起來」趣味競賽，13名平均79歲的長輩從變裝秀、投球到記憶大考驗等一路玩到笑翻天，當中中風的柯阿公還卸下假牙挑戰吹乒乓球，一點也不像臥病病人。
「下次還要來玩。」今年初中風的柯阿公，以前是個愛運動的長輩，幾乎每天都會固定外出運動，不料一場大病竟就此臥病在床，但在弘道照顧秘書的照護下，不僅病情有起色也對生活燃起希望，他在參加趣味競賽時，不顧形象拔下假牙奮力一搏。
90歲花葉阿嬤也說，年紀大又行動不方便，平常都是坐在庭院看車來車往，等著服務員來幫忙洗澡，很多地方都到不了，所以這次很高興能參加活動，讓她認識更多朋友，而且活動真的很有趣，大家在一起的感覺好熱鬧。
弘道老人福利基金會表示，服務的長輩們因子女平日要工作，較不能陪伴外出，所以能藉簡單又好玩的闖關遊戲，將這些平常無法獨立出門的居家服務長輩聚在一起，是件很有意義的事，讓他們彼此認識找回青春與活力。
(中時)
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