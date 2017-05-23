新莊警強化世大運維安整備 桌球賽模擬演練逼真
世大運即將登場，而全球恐攻頻傳，讓台北世大運維安備受關注，負責世大運選手村及新莊體育館維安的新北市警局新莊分局23日預先模擬世大運比賽的擬真演練，藉著模擬各項在正式賽程中可能的突發狀況，反復演練強化應變處置。
23日演練在新莊體育館舉行桌球賽，模擬可能發生的各種突發狀況，分局動員近百名警力，分別負責檢查個出入口的安檢及維護場館內安全，並模擬可能的狀況，如：攜帶場館禁止的違禁物入場、口角或肢體衝突（鬧事）、協助處理民眾持政治標語、物品遺失或遭竊、持假票或偽卡進場、發現可疑爆裂物和其他場館內需維安人員介入維持秩序之各類事件。
新莊警分局長張國雄表示，也希望藉由本次的擬真演練，加強應變處置，強化世大運維安能量，找出問題並設法解決，以確保今年夏天世大運能夠成功圓滿。
(中時)
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