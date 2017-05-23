大熱天穿厚外套 毒犯遇警檢落跑遭逮
不要跑！屏東縣潮州警分局中山路所警員簡孝賢、張閔雄，日前巡邏時發現有毒品前科的潘姓男子竟在酷夏穿著厚重外套，且還獨坐在未開業的路邊攤座位上，2警上前盤查時潘竟企圖騎車逃逸，但仍敗在素有飛毛腿之稱的警員簡孝賢手上並查出毒品，訊後依毒品罪嫌送辦。
警方指出，案發當時，2警察覺眼前衣著厚重的男子身分有異，便立即上前進行盤查，不料潘嫌一進警方靠近，竟馬上起身奔逃，並企圖駕駛停放在新生路旁騎樓下、未懸掛車牌的普通重型機車逃逸，但仍不敵簡員飛毛腿速度馬上遭制伏。
「因為你違反毒品危害防治條例，警方現在要告知你，你可以保持沉默或書面為自己而陳述...你可以...如果你覺得我逮捕你的理由不合法，你可以向法院提出申請...」簡員除火速制伏潘嫌外，還流利地向對方宣讀嫌犯權利，令潘嫌再度嚇得目瞪口呆。
隨後，警方查出潘嫌是轄內毒品人口，潘嫌也自知插翅難逃，在警方的詢問下供稱自己左邊褲口袋裝有一級毒品海洛因、一級毒品海洛因藥鏟等物，並稱欲騎乘逃逸機車是月中在彰化銀行前竊取的，車牌已經丟進溪流，訊後依毒品及竊盜罪嫌送辦。
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(中時)
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