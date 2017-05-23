日本眾院通過「共謀罪」法案

日本眾議院院會23日通過了俗稱「共謀罪」法案的《組織犯罪處罰法修正案》，恐怖組織等在組織犯罪的計劃階段被查出涉嫌即可予以處罰。此法提交參院審議後，預計將在本屆國會上通過立法。

《組織犯罪處罰法修正案》是針對恐怖組織、黑道組織等犯罪集團在籌劃劫機、走私毒品等277項重大犯罪的階段時，參與籌措資金、物品或事前勘查等準備行為的所有成員都要受處罰。此外，「共謀罪」罪名成立的必要條件中，還新設了「恐攻等準備罪」。

在眾院法務委員會審議階段，自民黨和日本維新黨研議，在法案中訂出附則，規定在調查「恐攻等準備罪」的嫌疑犯時，必須錄音或錄影，將GPS(衛星定位系統)搜查制度化。

執政的自民黨主張，為防範包括恐怖攻擊在內的組織犯罪，日本必須儘早簽署促進國際合作的《國際組織犯罪防止條約》，故應日本成立「共謀罪」法案。

日本民進黨、共產黨等4在野黨認為，此法有侵犯人權之虞而反對表決法案。聯合國特別報告指出，共謀罪法案可能對人權造成不良的影響。

最大在野黨民進黨主張，此法案是侵犯人內心自由的惡法，是擴大搜查權限，加強監視社會的缺陷法案，法案若是通過，會為將來留下禍根。

不過，執政黨勢在必得，擬在至6月18日為止的本屆國會上通過立法。眾院23日通過後，法案將提交參院審議，表決通過後公布20天即可施行。

(中時)