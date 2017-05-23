名嘴再出招 威脅王菲：不要逼我爆出你搭小鲜肉的事！

宋祖德這次嗆聲對象變王菲。（圖／達志影像）

宋祖德再放話，稱有王菲搭上小鮮肉的料。（圖／取自宋祖德微博）

大陸名嘴宋祖德日前爆料謝霆鋒和王菲早已協議分手，還誇下海口說若錯了，願意直播吃屎，而明天524就能知道他是否會兌現誓言，未料，他今（23日）又出新招，這次嗆聲對象改成「鋒菲戀」女主角王菲，並放狠話威脅對方「不要逼我爆出你搭小鲜肉的事」，讓外界看傻眼。

宋祖德今在微博發文，表示和謝霆鋒的賭注明天就要揭曉了，稱自己是個把誠信看得比生命更重要的人，一再強調如果他錯了，絕對會直播吃400克狗屎。接著他轉向王菲喊話「希望你憑良心出來說句真話，你跟謝霆鋒分了還是沒分？」並說謝霆鋒一家人都是演員，所說的話都只是背台詞，他並不相信。

「我知道你很為難，說了真話，謝霆鋒就輸了，他就得吃400克，你不忍心；說假話，你一個虔誠的佛教徒，不願意說假話。」宋祖德還表明給王菲2個月的時間考慮，但若8月8號王菲依然保持沉默，他就會抖出對方搭小鮮肉的事，並特意提到「這個小鮮肉比謝霆鋒還小很多很多。」

不過，網友對此卻不買單，紛紛留言「王菲也真夠無奈了」、「到底有完沒完」、「又拿王菲蹭熱度」，狠虧宋祖德還是先把明天需要的「食材」準備好吧！

(中時電子報)