洛馬將改良F-22匿蹤塗料 提高耐用度
洛克希德馬丁開始為F-22猛禽戰機上進行匿蹤塗料的維護，決定將F-22的塗料改良成F-35同類型的，以延長戰機的塗層壽命，也減化後勤成本。
防衛新聞(Defense News)報導，根據目前的合同，洛克希德公司將在2019年開始進行F-22戰機塗層的全面更新，這樣做的目的一來是塗料的壽命到期，再來是現在新式塗層效果更好，一種名叫強力堅硬靴(Mighty Tough Boot)的新塗層可以填補的F-22表面上的空隙，降低空隙的雜波變成雷達反射源。
項目經理約翰．柯特曼(John Cottam)說：「F-22是第一種實用化的匿蹤戰機，它也已服役了10年，表面的吸收雷達波塗層開始劣化，從2014年到2016年，F-22的任務執行率從73％下降到了60％，這是很明顯的退步。當時的塗層也比較不耐用，如果你把F-22戰機處在太陽下曝曬較長的時間，塗層會開始龜裂，要是繼續放置不管不做修補， 最後就會開始大塊的剝落。」
塗層剝落不只造成匿蹤效果退化，更嚴重的是影響飛行安全。柯特曼說，匿蹤戰機的引擎進氣口是最大的雷達反射區域，因此這裡也是匿蹤塗層的加強重點。要是此處的塗層開始剝落，那麼塗層碎片就可能被引擎吸入，造成永久性損壞。
比F-22晚問世的F-35，雖然也是洛馬公司所設計製作，但是塗層的配方已經完全不同，甚至塗佈的方式也有差異，使得這兩種戰機在匿蹤塗層的養護上並不一致，也造成後勤的困難。
因此未來F-22的匿蹤塗層會趨近F-35，柯特曼說：「我們將以F-35的塗層來應用到F-22上，這樣可以有效將降低材料成本以及維護手續。」
(中時電子報)
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