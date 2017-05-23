全民科學日 彰化45校同步登場
「第十屆全民科學日」23日在彰化縣20鄉鎮、45所小學內同步登場，由彰縣府、彰師大與自然領域輔導團合辦，小學生利用科學原理自行設計闖關關卡，上午在大竹國小的開幕活動上，彰化副縣長林明裕親自示範如何以手指點火。
開幕活動由彰化師大學生安排「科學驚奇秀」表演，彰化女中學生擔綱司儀，大竹國小學生設計水壓原理「沉浮子」、離心力「迴旋軌道」等十大關卡，讓與會來賓享受一趟科學驚艷旅程。
林明裕表示，十年前彰化率全國之先，在每年5月第四個星期二舉行科學日活動，今年全縣就有多達1萬5千名學子參與，長期推動科普教育、向下扎根，奠定孩子們引發奇想、發揮創意的思考實作能力，為世界創造更新穎的生活品質方式。
彰師大理學院院長洪連輝說，科學日活動十年有成、聲名遠播，今年在科技部補助下，以彰化縣的模式作範例，擴大推廣到全台15縣市試辦，還推出科普環島列車全台走透透活動加強宣導。
大竹校長柯文吉說，藉由動手操作，讓科學知識不再只是書本枯燥的文字，而是可運用、可觸摸的生活體驗，培養學生於生活中觀察現象、發掘問題進而思考如何運用知識解決問題的能力。
(中時)
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