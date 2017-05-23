全民科學日 彰化45校同步登場

彰化縣全民科學日活動今天在全縣45所國小同步展開，總計有15000名學生參與，有化工背景的副縣長林明裕在大竹國小開幕式上示範以手指點火的科學原理。（謝瓊雲攝）

彰化縣全民科學日活動今天登場，副縣長林明裕上午出席在大竹國小舉辦的開幕式，並體驗學生設計的科學關卡。（謝瓊雲攝）

彰化縣全民科學日活動由科技部補助經費，彰師大理學院規劃辦理，活動規模是全台科普學習活動之最。(謝瓊雲攝)

大竹國小的學童透過畢業生設計的科學關卡，了解各種科學原理。(謝瓊雲攝)

「第十屆全民科學日」23日在彰化縣20鄉鎮、45所小學內同步登場，由彰縣府、彰師大與自然領域輔導團合辦，小學生利用科學原理自行設計闖關關卡，上午在大竹國小的開幕活動上，彰化副縣長林明裕親自示範如何以手指點火。

開幕活動由彰化師大學生安排「科學驚奇秀」表演，彰化女中學生擔綱司儀，大竹國小學生設計水壓原理「沉浮子」、離心力「迴旋軌道」等十大關卡，讓與會來賓享受一趟科學驚艷旅程。

林明裕表示，十年前彰化率全國之先，在每年5月第四個星期二舉行科學日活動，今年全縣就有多達1萬5千名學子參與，長期推動科普教育、向下扎根，奠定孩子們引發奇想、發揮創意的思考實作能力，為世界創造更新穎的生活品質方式。

彰師大理學院院長洪連輝說，科學日活動十年有成、聲名遠播，今年在科技部補助下，以彰化縣的模式作範例，擴大推廣到全台15縣市試辦，還推出科普環島列車全台走透透活動加強宣導。

大竹校長柯文吉說，藉由動手操作，讓科學知識不再只是書本枯燥的文字，而是可運用、可觸摸的生活體驗，培養學生於生活中觀察現象、發掘問題進而思考如何運用知識解決問題的能力。

(中時)