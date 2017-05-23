嘉義縣籃球賽走國際化 嘉義縣長、議長到場加油打氣
嘉義縣第5屆聖母暨議長盃國際籃球邀請賽今在嘉義縣立體育館舉行開幕儀式，集結日本、泰國及全台各地共119隊1700多名選手參加此次賽事，嘉義縣長張花冠、議長張明達、副議長陳怡岳、議員葉孟龍、朴子市長王如經替選手們加油，同時由張花冠與張明達開球，讓球賽能順利進行。
此次賽事特別邀請國內11支HBL高中男子甲組及5支HBL甲組女子等強隊參賽，同時還有日本明成高校及配合新南向政策所邀請的泰國國家青年代表隊詩琳通學院參賽，國際化競爭激烈讓賽事相當有看頭。
張花冠指出，聖母盃是以媽祖為主的宗教信仰，又有「有求必應」及保佑的意義在，因此參賽的人數一年比一年還多，希望這種國際性、年輕化又活潑的運動賽事能辦成功，成為國際青年交流重要管道，也祝福大家都能拿到理想的好成績。
張明達說，此次籃球賽自22日到28日分別在縣立體育館、鹿草國小及水上國中舉辦，7天精彩賽事歡迎縣民、粉絲及球友來替這些選手們加油，參與嘉縣的年度運動盛事。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。