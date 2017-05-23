嘉義縣籃球賽走國際化 嘉義縣長、議長到場加油打氣

嘉義縣第5屆聖母暨議長盃國際籃球邀請賽今在嘉義縣立體育館舉行開幕儀式。(高錦如翻攝)

嘉義縣第5屆聖母暨議長盃國際籃球邀請賽今在嘉義縣立體育館舉行開幕儀式，集結日本、泰國及全台各地共119隊1700多名選手參加此次賽事，嘉義縣長張花冠、議長張明達、副議長陳怡岳、議員葉孟龍、朴子市長王如經替選手們加油，同時由張花冠與張明達開球，讓球賽能順利進行。

此次賽事特別邀請國內11支HBL高中男子甲組及5支HBL甲組女子等強隊參賽，同時還有日本明成高校及配合新南向政策所邀請的泰國國家青年代表隊詩琳通學院參賽，國際化競爭激烈讓賽事相當有看頭。

張花冠指出，聖母盃是以媽祖為主的宗教信仰，又有「有求必應」及保佑的意義在，因此參賽的人數一年比一年還多，希望這種國際性、年輕化又活潑的運動賽事能辦成功，成為國際青年交流重要管道，也祝福大家都能拿到理想的好成績。

張明達說，此次籃球賽自22日到28日分別在縣立體育館、鹿草國小及水上國中舉辦，7天精彩賽事歡迎縣民、粉絲及球友來替這些選手們加油，參與嘉縣的年度運動盛事。

(中時)