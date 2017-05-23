台史博兒童語音導覽新登場 台灣史尋寶任務

臺史博兒童版語音導覽，將艱深難懂的歷史內容，轉化成活潑好玩的探索。(台史博提供)

國立台灣歷史博物館耗時一年企畫，推出兒童版語音導覽《臺灣史尋寶任務》，邀兒童文學名家幸佳慧合作，透過生動淺白的人物對話，設計熱門尋寶任務，將艱澀歷史變好玩，帶領小朋友們認識台灣歷史，一路從史前玩到現在。

《臺灣史尋寶任務》兒童版語音導覽，將艱深難懂歷史內容，轉化為活潑好玩的探索形式，內容包含兒童廳與常設展，由歷史學家與小台、Yuma兩個小學生組成台灣探險隊，小朋友帶著藏寶圖，與探險隊一起穿越時空，一路從史前時代回到現代，尋找台灣寶物。

館長王長華表示，《臺灣史尋寶任務》是台史博為兒童精心打造的台灣史學習資源，過程歷經相當多細緻的思考與討論，例如打破性別刻板印象，將歷史學家設定為女性，且，探險隊成員其中一個小學生設定為原住民Yuma，展現多元族群觀點的台灣史。

此外，音聲資料向來為台史博的收藏一大特色，首次嘗試在語音導覽中，配入館藏音聲，館員為了取得最佳音效，還特地為老唱片「洗澡」除塵。

《臺灣史尋寶任務》特別收錄台灣1930年代歌后林氏好女士的動人歌曲〈咱臺灣〉，林氏家族代表人林章峯先生肯定該企畫很有教育意義，除提供歌曲〈咱臺灣〉授權，也精選家族珍藏林氏好女士本人最喜歡的照片，讓小朋友一睹風采。

為回饋觀眾，台史博也推出雙人套組，2張門票加上2台個人語音導覽機，現在只要250元（原價400元），不限年齡均一適用。

(中時)