中職回到6隊榮景 最快2020年有望實現

中職近年環境回穩，富邦、中信等大集團接連砸錢參戰。(本報資料照)

中華職棒自中信鯨、米迪亞暴龍相繼退出後，2009年後就維持四隊規模到現在，如今挺過簽賭案的低潮，一直有想擴編球隊的想法，中職23日召開常務領事會討論結果，包括加盟金和保證金等項目都已有初步規劃，值得一提是，新球隊需3年時間，才能參與一軍賽事，換言之，最快得到2020年，才會有新球隊於中職一軍亮相。

中職自2009年發生「黑米事件」後，至今都維持著四隊的規模，而近年有2013年世界棒球經典賽、世界12強賽等國際賽加持，整體環境也不再如先前那樣不穩定，中職一直期望能有新企業投身職棒，而今天的常務理事會，聯盟召集四球團領隊開會，決議新企業加入的相關規章，理想是一次能增加兩隊。

走過風風雨雨，放眼中職此次在資格審核的部分，也顯得謹慎許多，想加盟的新企業，必須滿足成立5年以上、總資本額達5億以上，且是法律認證的股份有限公司，才符合資格，至於個人出資、企業或個人合資部分，則得另當作特殊個案討論。

除了基本資格，新企業還得提出經營企劃書，內容包括主場規劃、新球團的計畫書、基本資料，另還得有地方公開支持的聯名簽署聲明。此外，球隊也必須跟地方結合，提出地方棒球振興計畫，包括推行基層棒球活動或建設等，得編列出台幣1億元的規劃，3千萬由聯盟執行，7千萬則由母企業自行規劃與執行。

審核通過後，接著新球團除得負擔1億2千萬加盟金，另還得付5年3億6千萬的經營保證金，加總共4億8千萬。關於保證金的部分，聯盟解釋，此規章的金額與年限，是參考韓職訂定，若是球團經營滿5年，就會退還，至於未打滿5年該如何處理，則還尚在討論。

一切程序備妥後，新球團首年起就能參與新人選秀會，也擁有與戰力外球員的優先議約權。此外，聯盟也規劃辦擴編選秀會，讓新球團成立前兩年，能從現有四球團未在保護名單內的球員中，找尋可用之兵。不過新球團加入後，首年不能打比賽，第2年得從二軍打起，第3年才能投身一軍賽事。

(中時電子報)