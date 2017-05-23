不被困境打敗 陳祐明二度獲頒總統教育獎
中正大學數學系學生陳祐明不因罹患罕病而退卻，大學四年在雙主修數學、資工之餘，也不忘參加各種活動，其精神讓他曾在2009年獲得總統教育獎，今年又再度從全國285名受薦學生中，獲得總統教育獎；面對書寫、口語功能持續退化的他說，要用程式語言為自己發聲，研究所將是下一扇他要推開的窗。
因罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，陳祐明出生14個月就發病，從小只能坐在輪椅上。陳祐明常問媽媽「為什麼我不能像其他人一樣？」，而媽媽總是安慰「要乖乖回診，長大後就好了。」然而病症無藥可醫，身體退化的情形只會隨著年紀增長越來越嚴重，也讓陳祐明在求學路上遭到同儕間排擠。幸好陳祐明天性樂觀，他告訴自己與其抱怨，不如開心挑戰，同學不找他玩就主動接近他們，當同學嘲笑便自娛娛人化解敵意，更因此結交了不少死黨。
「不怕苦，就怕錯過任何事！」陳祐明上了大學後設法克服行動不便積極參與各種活動，如帶營隊、返鄉服務，還當上圍棋社社長，帶著社員南征北討參加圍棋比賽。在學業上，陳祐明雙主修數學、資工系，他不輕易因身體狀況、課業繁重放棄，即使時間被擠壓，仍天天讀書到凌晨兩點才就寢，還拿下5學期的校長獎。
總統教育獎是台灣肯定學生表現的最高獎項，「2017年總統教育獎」得獎名單於日前公布，共有56名學生因力爭上游、發奮學習及樂觀面對人生逆境的優秀表現獲選，陳祐明還成為大專組代表之一拍攝個人介紹影片，以自身人生故事激勵他人；該獎項預計在7月7日舉行頒獎典禮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。