英演唱會爆炸22死 IS宣稱犯案
英國昨（22）日晚在曼徹斯特體育館演唱會的血腥爆炸案，伊斯蘭國（IS）今（23）日晚間透過即時通訊軟體Telegram發布聲明，承認犯下此案，並說是在會場放置爆裂裝置發動攻擊。
根據中央社引述路透社報導，這個聖戰團體的聲明說：「哈里發國（caliphate）一名戰士在曼特斯特一場十字軍（Crusader）的聚會中放置了一個炸彈。」這次攻擊至少造成22人喪生和59人受傷。
法新社報導，與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）則說，是伊斯蘭國派出的「安全小組」發動攻擊。
(中時電子報)
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