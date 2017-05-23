白冰冰吐真言 就是豬哥亮讓白曉燕曝光

白冰冰為新節目開播宣傳。(中視提供)

白冰冰與助理主持簡至豪、女星楊繡惠、網紅林進、小A辣合影。(中視提供)

白冰冰今(23日)為中視新節目《冰冰Show》宣傳，記者會上她談及與豬哥亮昔日秀場往事，大爆當年原不想公開單親媽媽身分，豈料豬哥亮竟突然把女兒白曉燕叫上台，令她嚇都嚇死。

白冰冰在秀場時期曾和豬哥亮合作《黑狗黑貓大車拼》，當時她總將女兒帶在身邊，有一回豬哥亮竟將女兒帶上台唱歌，讓還未公開單親媽媽身分的她超驚嚇，幸虧效果不錯，也感謝豬哥亮當年這樣做，讓她與女兒難得同台畫面留下。

另外，白冰冰稱自己時常關注網路紅人，甚至比年輕人還懂，所以她會致力將《冰冰Show》打造成時代的溝通橋樑，邀請素人網紅到節目中表演，也邀請資深藝人到節目中與白冰冰同歡，重現當年的秀場風華。《冰冰Show》5/24起週一至週五下午1點於中視播出。

(中時電子報)