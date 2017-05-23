維蓮診所事件　疑多一名Ｃ肝患者

維蓮診所涉嫌重複使用針頭，害病人感染C型肝炎。（衛生局提供）

桃園市楊梅區一名40多歲婦女，因為曾在維蓮診所就醫過，上週自行前往住家附近診所自費抽血檢驗，發現C型肝炎抗體呈陽性，桃園市政府衛生局立即主動聯繫並得知個案有倦怠、噁心、眼白偏黃等症狀，轉介醫院進一步治療，今天經醫院抽血檢驗結果，排除急性A型及B型肝炎，確診為急性病毒性C型肝炎。

衛生局調查，該女今年3月有在維蓮診所接受針劑治療4次，4月份也有接受針劑治療2次，目前已將該女血液檢體送往疾病管制署，進行C型肝炎病毒RNA檢測，確認是否是維蓮診所醫源性感染的相關受害者。

(中時)