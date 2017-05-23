這群替代役英語一把罩 前進古都分享學英語撇步

台南市政府第二官方語言專案辦公室號召來自全台16名外語替代役，6月1日起為期3天前進偏鄉，與學子分享國外求學及生活經驗。(台南市二官辦提供)

金牌外語役前進古都！台南市政府第二官方語言專案辦公室號召來自全台16名外語替代役，6月1日起為期3天前進偏鄉，與學子分享國外求學及生活經驗，將國際視野帶進偏鄉，並分享個人學習英語經驗及「撇步」，鼓勵學子突破環境及自我藩籬，勇敢追夢。

不同於一般替代役男多被動式接受工作指派，服役於該單位的替代役男吳奕昌Alex積極主動提出這個構想，他也曾受邀至台東經驗分享，此次，希望發揮所長，將寶貴經驗與台南子弟分享自我突破的能量，鼓勵學子將目光放在世界舞台，學好語言、擴展國際視野。

本次邀請至台南的外語替代役皆為Alex同袍，來自基隆、臺北、新竹、台中、嘉義、高雄、澎湖、台東、花蓮等11個縣市，來自各領域的16人臥虎藏龍，跨足工程、經濟、會計、醫學、生物、精算、會計、光電、口譯、土木、電機等領域。

不只構思活動，就連拍攝剪輯影片、宣傳照都一手包辦。Alex說，同袍很熱血，希望能將他們經歷過的「世界」帶進台南，在役期倒數2個月，為這片島嶼貢獻心力。

「金牌外語役 前進古都」活動主要對象為高中生，希望啟發高中生有多元化思考，不要被現有環境侷限發展。此外，為了讓更多市民接觸寶貴資訊，外語替代役男們所分享的內容及學習英語的方式，也將由新永安有線電視全程錄影，安排至地方有線電視台及YOUTUBE播出。

二官辦副主任田玲瑚強調，英語學習學習資源固然重要，但「學習如何學」，也相當重要，這些影片未來將進一步的運用，嘉惠更多學子以及市民。

(中時)