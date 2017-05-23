新竹縣市合併？ 市黨部主委這麼看

新竹市積極爭取中央資源。（徐養齡攝）

嘉義縣市掀起縣市合併，區域資源整合不均議題再度浮上檯面，新竹縣、市也處於類似環境，但新竹市對合併相對冷感，今強調「沒有過這樣的討論」，地方民代則建議中央針對國土規劃到區域治理，以更宏觀的角度來看待行政區域調整，讓區域資源分配更均衡。

民進黨新竹市黨部主委、市議員曾資程認為，自從六都升格後，資源普遍集中在直轄市，以外縣市淪為三等國民，中央統籌分配稅款分得又少，而縣市合併最主要是為了爭取更多中央資源，但新竹縣市人口不到100萬，與直轄市規模仍有落差，合併後所得到的資源，恐怕仍難與直轄市平起平坐。

此外，新竹歷經整合多時才從縣轄市升格到新竹市，若要合併恐面連更長時間磨合，貿然合併有如「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，好的還沒享受到，又要面臨一陣陣痛。

曾資程建議，改善辦法應著眼國土規劃到區域治理，以更宏觀的角度來看待行政區域調整，避免直轄市激增，導致頭重腳輕。

(中時)