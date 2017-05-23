上海吉祥航空 星盟第1個轉機合作夥伴

吉祥航空今（23）日成為星空聯盟第一個「轉機合作夥伴」，為上海轉機的旅客提供更多服務選擇。在星盟創新的結盟概念下，吉祥航空將為上海虹橋機場及浦東機場轉機的星盟旅客，提供行李直掛服務。符合星盟金卡資格的會員亦能享有貴賓室、快速通關、額外行李額度、優先報到、優先登機、優先候補及優先行李運送等多項禮遇。

星空聯盟首席執行長Jeffrey Goh表示，吉祥航空成為星空聯盟的轉機合作夥伴，將可實現二個重要目標。第一，不具正式成員資格的區域性航空公司，也能連接星盟的飛航網路，強化星盟的航網覆蓋率。第二，星空聯盟有17家成員公司飛航上海，與吉祥航空進行轉機合作，可進一步強化星空聯盟在上海的市場地位，提供旅客更便捷的服務。

星空聯盟的成員當中，長榮航空、全日空與韓亞航同時飛航上海浦東機場與虹橋機場。加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、奧地利航空、衣索比亞航空、漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、瑞士航空、泰國航空、土耳其航空和聯合航空則是在浦東機場營運。星空聯盟每週總計提供超過1,600個航班往返上海，包含874個國內航班與811個國際航班，連結19個國家的64個目的地（25個國內航點和39個國際航點）。而吉祥航空公司加入後，每週將提供超過1,700個航班，服務範圍涵蓋8個國家的69個航點。

吉祥航空董事長王俊金表示，公司創立11年以來，已逐漸發展成為一家中型航空公司，營運62架空巴A320系列飛機。這次能被星空聯盟選為轉機合作夥伴，提供上海旅客更多的轉機選擇，對我們來說，是一個重要的里程碑，也希望星空聯盟的旅客可以感受到吉祥航空親切與熱情的服務。

「轉機合作夥伴」為星空聯盟創新的合作模式，讓非星盟成員的航空公司，也可以與星盟盟航進行航網合作。對旅客而言，這代表星盟28家盟航原本飛航的1,300多個航點外，能夠有更多轉機選擇。星空聯盟「轉機合作夥伴」經過嚴格篩選，除了必須符合星盟高規格的營運標準，須與星盟成員簽署雙邊合作協定，包含飛行常客酬賓計劃等優惠服務。吉祥航空成為星空聯盟的合作夥伴後，長榮航空、加拿大航空、中國國際航空、新加坡航空與聯合航空的會員，在搭乘吉祥航空時將可獲得更多的飛航里程。

(工商)