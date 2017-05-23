Junior烤麵包卻做出蔥油餅！方宥心貪吃胖4公斤

Junior與方宥心演夫妻，私交甚篤。（圖/中天電視提供）

中天「大愛劇場」《愛上ㄆㄤˋ滋味》23日舉行上檔記者會。（圖/中天電視提供）

男女主角與故事本尊也感情好。（圖/中天電視提供）

中天「大愛劇場」《愛上ㄆㄤˋ滋味》23日舉行上檔記者會，飾演主人翁的韓宜（Junior）因拍戲學習做麵包，因此開始對烘焙產生興趣，平常就很愛做菜的他，曾私下嘗試做麵包，笑說：「不知道為什麼做出來都是蔥油餅！」讓在場來賓們哈哈大笑。方宥心則自爆拍戲時貪吃羅宋麵包，竟然胖了4公斤。

Junior原本在大陸拍戲無法趕回台，記者會上驚喜現身，被蒙在鼓裡的女主角方宥心說：「早上他還傳簡訊要我跟大家問好！說很想念大家。」馬上被Junior虧：「你還有說真想我！」方宥心趕緊解釋，因為劇中的另一半沒出現，會讓她感覺很孤單。兩人私底下原本就是好友，但拍戲是第一次合作，也因太熟所以拍戲過程中Junior很愛捉弄方宥心，她回憶:「拍戲完全沒甜蜜感，整部戲都只有他在整我。」

Junior之前客串蔡康永執導的電影《吃吃的愛》，被問與小Ｓ合作的感覺。他說，去的第一天就覺得：「哇！排場很大，志玲姊姊也來了，但她離我很遠。」他覺得特別的是自己要演一個導演，而且還要罵小Ｓ。他說蔡康永導戲風格很Free，整場都顧著演員的情緒與節奏，給演員很大空間，而且他對誰都很客氣，人非常好，如果有機會很想再跟他合作。

但愛整方宥心的他，拍完後，故意跟方宥心胡扯現在拍電影的機器超進步，軌道都是磁浮的，結果方宥心真的被騙倒，她哀怨地說：「人家就沒拍過電影嘛！」

劇中演員除了Junior、方宥心，馬惠珍、吳帆、阿嬌、高山峰、高允漢、黃婕菲、廖錦德、黃湘玟、張翎翎等藝人也都出席記者會宣傳。該戲是以高雄麵包店「方師傅點心坊」老闆方漢武的奮鬥故事改編，男女主角也因拍戲需求要不停吃麵包，加上方師傅本人在現場會準備許多麵包讓他們享用，Junior笑稱拍戲期間吃麵包吃到怕，「還好停了一段時間現在又想吃它了。」連原本不愛吃麵包的方宥心，也誇讚方師傅的羅宋麵包深得她的心，讓她拍戲時不小心胖了4公斤，Junior爆料有一場騎摩托車要載方宥心的戲，結果變胖的她坐在後面，輪胎都被壓扁了，方宥心害羞不好意思：「連導演也說怎麼臉越來越圓了！」讓她很自責，但聞到麵包出爐的香味又忍不住偷吃。

(中時)