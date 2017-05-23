高市三民公園晨運兼賭博 警方逮人
高雄市三民區三民公園，偶有賭客混入下棋的民眾之中，從事賭博行為，警方日前派出便衣員警佯裝觀棋，趁機逮人，查獲80歲賭客張姓老翁等3人。
三民公園賭風甚盛，三民一分局十全派出所周日上午前往查緝，在民主廣場查獲賭客3名，為80歲張姓老翁、61歲廖男及56歲張男，並於現場查扣撲克牌兩副、賭資2萬425元，全案帶返所偵辦。
張姓老翁說，他早晨到公園運動，見民族廣場一群人聚集下棋，便走近前觀看，之後經另兩名賭客邀約，便一起於公園內開始玩起大老二撲克牌遊戲，並辯稱約定由輸家請吃飯及飲酒。
另在賭客廖姓男子身上查獲1萬2535元現金，廖男說，他所攜帶的現金是剛領到的薪資，要到賣場購買電鍋供家用，並非為賭資，但因廖男提不出薪資證明，故警方不採信他的說法；警方訊後依依賭博罪嫌將3人移送法辦。
警方呼籲民眾，公園是讓社區民眾運動休閒遊憩的場所，民眾聚賭歪風，不僅造成附近居民困擾，更導致公園內環境髒亂，警方除了會持續以往強力查緝賭博，另一方面以柔性宣導的方式，在軟硬兼施配合之下，希望能讓三民公園成為真正讓民眾休閒遊憩的場所。
(中時)
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