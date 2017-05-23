陸方將推「一代一線」 成對台新政策

大陸海協會長陳德銘。（圖/中新社）

面對兩岸新形勢，傳出大陸將要推出「一代(年輕一代)一線（基層一線）」取代「三中一青」，實際上大陸的整體對台策略絕不僅此而已。若要用「一一」的流行新詞彙概括，未來對台新措施可能朝「一拉一打」和「一鬆一緊」方向傾斜。長此以往，台灣不光是民、國兩大黨競爭，大陸的共產黨也將參與爭取台灣青年和基層群眾的支持。

所謂的「一拉」指的大陸將會以最大的耐心和善意拉攏任何支持一個中國的台灣民間團體和政黨。只要承認九二共識，無論過去講過什麼，做過什麼都可以交流。拉還表現在其他惠台措施，包括交通出行、教育科研、就業創業。而對原有的在大陸台商則進行轉型升級輔導、協助台商參與互聯網電商經濟甚至參加一帶一陸建設、提供包括台商銀行等多種融資渠道。這些綜合起來就是從過去的「交流讓利」2.0版進化到「普惠融合」的3.0版。未來還可能視情況，吸納台灣優秀政治人才前往大陸擔任公職，如在福建省或上海市安排台灣人接掌重要職位，對台灣各種政商人才起到強大的吸引和垂範作用。

所謂的「一打」則是指對待台獨、分裂主義的勢力將更加嚴厲，除了在外交上更加鞏固一中的銅牆鐵壁外，還將以WHA、聖多美普林西比、奈及利亞、斐濟和越南等模式，對台獨進行懲戒。在這個過程中讓「美日牌」、「民意牌」和「悲情牌」慢慢失效。如果台灣配合美日進行外交突破，「打破現狀」，則將進行軍事演習、軍艦環台等威嚇措施。但如果台獨，「大陸肯定就會出手」。

「一鬆一緊」則是指對民進黨政府的應對將視雙方互動而機動調整。只要是蔡英文政府真正釋出善意，「維持現狀」，不再繼續對內進行文化去中化，則大陸對小英政府也會採取較為寬鬆的應對方式。不過，如果民進黨政府繼續對內推行「力抗中國壓力」的政策，大陸將會按比例，依照事情的性質和嚴重程度，從工具箱中取出對應緊縮措施，讓小英政府「有感」。

大陸海協會會長陳德銘曾經表示，解決台海問題需要時間，大陸目前以和平發展為主，「小火慢燉，久久為功」，在兩岸上逐漸由一代一線實現普惠融合，而在國際上配合綜合國力的提升和一帶一路的推行，讓小英政府乃至綠營逐漸體會到對抗的代價。事實上，最終的目的就是參與台灣內部爭取民心的工作，對台灣人的未來提供不同於民國兩黨的另一種選擇。

(旺報)