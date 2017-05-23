惡夫對妻潑硫酸毀容 法官重判8年半

新竹縣徐姓丈夫與大陸籍陳姓妻子結婚，婚後感情不睦，甚至對妻子家暴，婚姻在混亂中告吹，徐不滿前妻婚前、婚後向他要錢，卻對他不予理睬，因此懷恨在心，去年6月拿硫酸潑向前妻，陳女逃走要沖洗，又被徐再潑1次，造成雙眼幾乎失明，全身20％化學性灼傷。

新竹地院法官審理時，陳女痛陳，她容貌接近全毀，身體有多處化學性燒傷，雙眼幾乎失明，對其畢生造成嚴重影響，法官痛批徐犯行手段殘忍，依重傷害罪累犯重判8年6月。

(中時)