失親苦學廚藝 南應大餐飲系林頌閔獲總統教育獎

台南應用科大餐飲系三年級林頌閔，年幼失親卻不喪志，獲得2017總統教育獎肯定。(台南應用科大提供)

2歲父親病逝、母親在他幼兒園時，又被遣返菲律賓，台南應用科大餐飲系三年級林頌閔，年幼失親卻不喪志，國三嘗試親手做菜餵飽自己和胞弟，啟發他踏上料理路，多次榮獲國際賽肯定，日前獲得總統教育獎，他謙稱「要感謝的人太多了！」

林頌閔與胞弟自小失去雙親，所幸伯父與叔叔承擔照顧責任，免於被送到孤兒院的命運，他從小就學會照顧自己與弟弟，養成凡事靠自己。國中時，開始學做飯，就讀屏榮高中時，遇到導師陳慰慈還有烹飪老師陳宮妹，經常鼓勵他、糾正他的錯誤，讓他感念在心。

為了報答兩位老師的教導，他在高三努力準備全校烹飪比賽，獲得好成績，升大學後在台南應大遇到洪世國老師，並追隨他的指導，大二參加首場國際大賽、2015六協盃亞洲青年刀工藝術大賽，便獲得中式刀工組金牌獎暨單場最高分，之後又參加2015 FHC上海國際廚藝烹飪藝術大賽、2016 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽、2016年FHC上海國際廚藝烹飪藝術大賽，贏得許多獎項。

課堂忙著練功，他也因從小失親的經歷，常利用假日或寒暑假到偏鄉小學或慈善機構，去勸募發票、做餐盒給弱勢團體或獨居老人，帶領小朋友從事團康教育活動。

林頌閔表示，從未想到會得到這個獎，覺得自己很幸運，要感謝伯父伯母、叔叔等人的養育之恩，也要感謝成長學習時的恩師，還有許多好同學。

「這個社會，讓一個身處困境的孤兒，得到許多幫助，並靠自己的力量得到肯定。」目前他在大飯店實習，將來也想要經營一間餐廳，行有餘力最想做的就是與工作夥伴，從事社會公益服務的工作。

(中時)