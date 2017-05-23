惡父發飆修理母子 法官判刑1年1月

新竹黃姓男子因土地買賣糾紛，與妻子爆發口角，16歲兒子不滿父親將媽媽手機、計算機摔在地上砸壞，出面與父親頂嘴，黃看了不爽，竟掐住其脖子，妻子上來搭救，還拿椅子朝母子倆砸去，並大罵髒話，嗆「你要跟我作對是不是？改天我就一個一個殺了你們」，並向妻子索討2000元酒錢才離去。

母子倆心生畏懼，向警方報案提告，法官審理時，黃堅稱椅子沒有砸到母子，但遭指證歷歷，法官依毀損、對少年傷害罪、恐嚇取財罪判刑1年1個月，如易科罰金，由檢方裁定。

(中時)