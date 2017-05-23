雄獅旅遊36萬筆個資外洩 刑事局追查駭客

雄獅旅遊電腦作業系統遭駭客入侵，導致消費者個資外洩，近日陸續接到詐騙電話，刑事局今(23)日接獲雄獅報案，初步調查駭客的IP來自境外，被竊取的個資高達36萬筆，正循線追查中。

警方調查，雄獅的電腦系統在本月初遭到駭客入侵，竊走消費者購買機票、訂房或自由行等訂單資料，昨日有多名旅客向雄獅反映，接獲自稱是旅行社客服人員的來電，指訂單錯誤、重複扣款等，疑似是詐騙電話，雄獅工程人員趕緊檢查系統，並到刑事局報案。

雄獅表示，消費者的信用卡交易資料並未外洩，目前系統已修復完成，並提升資訊防護及加密等級。警方發現，駭客是以跳板的方式入侵，IP位置包括在大陸、香港、美國等地，追查不易，呼籲民眾不要聽信詐騙集團話術，以免被騙。

(中時)