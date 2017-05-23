美女音樂家媽媽合組三重奏 精靈的一天很陽光

三位「美女音樂家媽媽」李宜錦(左起)、王佩瑤與連亦先組成Trio Zilia三重奏。(雲門提供)

別人的演唱會上有搖滾區，雲門劇場的家庭音樂會可是有獨一無二的軟墊區！三位「美女音樂家媽媽」李宜錦、連亦先與王佩瑤聯手組成Trio Zilia三重奏，在雲門劇場的邀請下舉辦「精靈的一天」家庭音樂會，音樂會上除了演出多首古典名曲之外，雲門舞者還會拉起小朋友一起到舞台上跟著音樂遊玩，感受音樂的律動。

「從聽覺上的線條，變成舞蹈上的動作，這場音樂會不只是音樂會，更希望家長們帶著孩子到雲門劇場，感受一整天戶外的音樂、陽光跟綠意。」小提琴家李宜錦說，一開始接到林懷民老師的電話，想說這會是一場不一樣的音樂會，「我到雲門劇場，立刻被玻璃窗外大片碧綠美景震撼，這也讓這場家庭音樂會有了最好的背景。」

李宜錦說，這個Trio Zilia三重奏的團名是來自鋼琴家克拉拉的小名「Zilia」，「我們希望用這個名字向德國作曲家舒曼夫人克拉拉致敬，她扮演了妻子、母親與音樂家的多重身份，就像是我們的典範。」李宜錦說，她與連亦先是樂團同事，王佩瑤做過美國大都會歌劇院聲樂指導，也是室內樂搭檔，三人是多年好友，也都有學齡前的小孩，「我兩個，她們兩位各一個，都想為下一代做一些傳承的事情，為古典音樂培養更多的小小愛樂者。」

去年演出第一場「給孩子的音樂禮物」，效果很好，李宜錦舉個例子說，去年曲目中有一首《魔笛》，「我們講魔笛的故事，說聽到這個音樂就像拿到一組密碼，就要很安靜，結果現場真的非常專注，效果很好。」李宜錦說，演出之後好幾天，「我女兒有一天從學校回家，非常沮喪，我問她發生甚麼事？她說今天班上好吵好吵，我站起來唱了好幾次《魔笛》的音樂，沒有人理我！」李宜錦大笑，「音樂可以透過各種方式種植在家庭生活之中，這是我們的目的。」

今年除了繼續有「軟墊區」可以讓大小朋友自在聽音樂之外，也將會把雲門劇場的黑幕拉開，讓陽光跟綠意透進來。今年演出曲目包括葛利格的《日出》、三拍子的《藍色多瑙河》圓舞曲，以歌劇中的《發條娃娃之歌》裡，雲門舞者將化身可愛的機器娃娃，加上一座會飛的吊床，讓舞者邀請小朋友一起上台與精靈共舞。

「精靈的一天」音樂會將於6月3日、4日演出，地點在雲門劇場。

(中時)