川普提出預算案 大砍社福3.6兆美元
美國總統川普向國會提交高達4.1兆的預算案，試圖讓美國政府在十年後達到收支平衡，不過在預算案中卻大砍社會福利，引發反對黨不滿。
在選戰期間，川普曾大力攻訐歐巴馬時期經濟成長疲弱，並保證若依照他的經濟政策，可讓經濟成長擺脫過去幾年僅有2%的狀況，也因此，該預算案是建立在經濟成長持續超過3%的基礎上。
在川普政府所提交的預算案中，年度赤字從去年的5850億美元提升到6030億，報告寫到，若能採取川普的政策，財政赤字將逐步下降，並在2027年達到小幅的盈餘。不過川普政府對於經濟成長的預測被許多經濟學家認為是過度樂觀。
這項預算案在星期二被送到國會卻引發民主黨不滿，認為政府為了讓收支平衡而犧牲了窮人了權益。因為川普計劃刪減大量福利政策，在未來10年累積金額將高達3.6兆美元，包括了撤銷歐巴馬健保、醫療輔助計畫、學生貸款補助、食物券等…
對於刪減各項社福措施，白宮官員表示因為社會福利使得上百萬的美國人脫離勞動市場，造成經濟成長下跌，所以希望藉此讓人們重回工作崗位。
(中時電子報)
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