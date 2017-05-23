陳楚河認了曾不理賴雅妍 她一個眼神破冰

中時
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
賴雅妍宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）
陳楚河認了曾故意不理賴雅妍　她一個眼神讓兩人破冰
陳楚河宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

三立偶像劇《愛上哥們》下檔一年多，但「杜琵CP」陳楚河、賴雅妍人氣持續發燒，兩人8月12日將再次出征日本，在東京舉辦見面會。外傳兩人拍戲時鬧不合，陳楚河坦言確實有一段磨合期，但某次他拍完一場戲後，遠遠看到賴雅妍用哀怨眼神盯著他，原本故意不理她的他，覺得真的需要溝通一下，「她很棒，我們當天敞開心胸，講了很多話，我其實很感謝她」。兩人從此破冰，之後互動就好多了。

賴雅妍23日以「真短髮」及連身黑色勁裝亮相，陳楚河頻讚她「性感」到讓人眼睛一亮，「有種不良少女的魅力，是我對她最有感覺的一次。」賴雅妍表示，她近半年吃得清淡健康、勤健身運動，就自然瘦了快5公斤，目前體重都在55公斤以下。至於陳楚河突然主動聊起當時相處的磨合，她坦言當時拍得無能為力，也感覺難過，後來發現「大哥吃軟不吃硬」，深聊之後關係就慢慢改善了。

陳楚河去年因工作造成腿受傷開刀，休養好一段時間，他表示目前狀況很好，但大腿有些許萎縮，兩腿不一樣大，目前仍持續復健，會加強腿部訓練，但仍不敢用力踢腿。他也很感謝受傷時賴雅妍等好友的關心，「她跟我說，可能是老天爺要我停下來，不要一直往前衝。當時心裡覺得是屁話，後來慢慢咀嚼，發現人生其實要接受很多的不完美」，他說受傷後心境改變許多，正在拍的古裝武打戲他也不再逞強。

兩人為了見面會演出內容已開始絞盡腦汁，甚至未討論就已先吵架，原因是賴雅妍有其他要務在忙，陳楚河又是急性子，他笑說：「我希望節目內容物超所值！」他還希望自己能有機會以「灌籃高手」高手造型出現去迷惑櫻花妹，賴雅妍也建議這次該他獨唱，甚至跳舞，讓陳楚河遲遲不敢回答。

《愛上哥們》去年三月成功舉辦首場台北售票見面會，緊接著十一月又到大阪舉辦見面會，這股魅力延燒至今年，八月「杜琵」將要再次前往日本，在東京舉辦售票粉絲見面會， 23日陳楚河與賴雅妍參加公布記者會，現場擠滿死忠粉絲，並公布東京將於6/1日公布售票資訊，6/6日起正式售票，而這次主辦單位COMIC RITZ KK社長竹之內良和社長也親臨現場，贈送兩人有機咖啡及金箔清酒，他們在記者會中敲擊酒樽象徵祈福，預祝售票成功。

(中時)

關鍵字：賴雅妍陳楚河東京見面會
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