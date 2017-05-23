陳楚河認了曾不理賴雅妍 她一個眼神破冰

陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

陳楚河、賴雅妍一起宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

賴雅妍宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

陳楚河宣傳八月東京見面會。（粘耿豪攝）

三立偶像劇《愛上哥們》下檔一年多，但「杜琵CP」陳楚河、賴雅妍人氣持續發燒，兩人8月12日將再次出征日本，在東京舉辦見面會。外傳兩人拍戲時鬧不合，陳楚河坦言確實有一段磨合期，但某次他拍完一場戲後，遠遠看到賴雅妍用哀怨眼神盯著他，原本故意不理她的他，覺得真的需要溝通一下，「她很棒，我們當天敞開心胸，講了很多話，我其實很感謝她」。兩人從此破冰，之後互動就好多了。

賴雅妍23日以「真短髮」及連身黑色勁裝亮相，陳楚河頻讚她「性感」到讓人眼睛一亮，「有種不良少女的魅力，是我對她最有感覺的一次。」賴雅妍表示，她近半年吃得清淡健康、勤健身運動，就自然瘦了快5公斤，目前體重都在55公斤以下。至於陳楚河突然主動聊起當時相處的磨合，她坦言當時拍得無能為力，也感覺難過，後來發現「大哥吃軟不吃硬」，深聊之後關係就慢慢改善了。

陳楚河去年因工作造成腿受傷開刀，休養好一段時間，他表示目前狀況很好，但大腿有些許萎縮，兩腿不一樣大，目前仍持續復健，會加強腿部訓練，但仍不敢用力踢腿。他也很感謝受傷時賴雅妍等好友的關心，「她跟我說，可能是老天爺要我停下來，不要一直往前衝。當時心裡覺得是屁話，後來慢慢咀嚼，發現人生其實要接受很多的不完美」，他說受傷後心境改變許多，正在拍的古裝武打戲他也不再逞強。

兩人為了見面會演出內容已開始絞盡腦汁，甚至未討論就已先吵架，原因是賴雅妍有其他要務在忙，陳楚河又是急性子，他笑說：「我希望節目內容物超所值！」他還希望自己能有機會以「灌籃高手」高手造型出現去迷惑櫻花妹，賴雅妍也建議這次該他獨唱，甚至跳舞，讓陳楚河遲遲不敢回答。

《愛上哥們》去年三月成功舉辦首場台北售票見面會，緊接著十一月又到大阪舉辦見面會，這股魅力延燒至今年，八月「杜琵」將要再次前往日本，在東京舉辦售票粉絲見面會， 23日陳楚河與賴雅妍參加公布記者會，現場擠滿死忠粉絲，並公布東京將於6/1日公布售票資訊，6/6日起正式售票，而這次主辦單位COMIC RITZ KK社長竹之內良和社長也親臨現場，贈送兩人有機咖啡及金箔清酒，他們在記者會中敲擊酒樽象徵祈福，預祝售票成功。

(中時)